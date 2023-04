La scritta “AgrigenDo” sulle maglie celebrative dell'Akragas per il ritorno in D: le immagini della festa

Dopo la storica promozione del 2013, l'Akragas torna fra i dilettanti, la bolgia dell'Esseneto è esplosa al triplice fischio finale dell'arbitro. Un trionfo quello della squadra biancoazzurra, che è maturato nel corso di una stagione da incorniciare per gli undici di mister Terranova, un campionato che però si è deciso solo all'ultima giornata.

Il sogno della serie D per l'Akragas passa dal Resuttana San Lorenzo

Finito il match, tifosi e calciatori hanno festeggiato insieme sul manto erboso di quello stesso Stadio che spesso, è stato oggetto di diatribe fra società calcistica ed amministrazione comunale e che, in vista del prossimo campionato di serie D, per come fatto intendere dai microfoni di AgrigentoNotizie dal patron dell'Akragas, Giuseppe Deni, potrebbe portare a dei mutamenti in ambito societario. Intanto, la città di Agrigento, dopo la designazione a città capitale italiana della cultura per il 2025, si gode anche questo successo sportivo che in molti aspettavano da tempo.