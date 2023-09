Esordio da incubo all'Esseneto per l’Akragas in campionato: il derby va al Licata, poker gialloblù

Un esordio in campionato, in casa, completamente da dimenticare: l’Akragas perde 4-1 il derby della prima stagionale contro il Licata. All’Esseneto non c’è storia, la formazione di Pippo Romano si impone con un netto poker e porta a casa i primi tre punti della stagione. La manovra offensiva biancazzurra è apparsa piuttosto sterile, la difesa è andata diverse volte in netta difficoltà. Gli ospiti sono stati cinici e concreti, concretizzando praticamente tutte le chances da rete create. In gol per i gialloblù Rotulo, Lanza, Minacori (rigore) e Cappello, di Marrale il gol della bandiera siglato dai biancazzurri.

Coppa decide di scendere in campo con un classico 4-2-3-1. A difendere i pali biancazzurri c’è Sorrentino; coppia centrale composta da Rechichi e Rossi, a destra Echeverria e a sinistra Petrucci; la cerniera di centrocampo è composta da Le Mura e Sanseverino; capitan Llama, Trombino e Di Mauro agiscono a supporto dell’unica punta Litteri. Pippo Romano risponde col marchio di fabbrica, 3-5-2 compatto e aggressivo. Valenti in porta, trio di difesa composto da Orlando, Calaiò e Cappello; centrocampo composto da Giannone, Pedalino, Murgia, Rotulo e Lanza; in avanti il duo formato da Saito e Minacori.

I ritmi iniziali sono elevati, entrambe le formazioni vogliono aggredire l’avversario. Il giro palla del Licata è rapido ed efficace, il centrocampo biancazzurro soffre la densità in mezzo. Al 13’ è il Licata a portarsi in vantaggio: Minacori serve al centro per Rotulo che fa esplodere di gioia il settore gialloblù.

Il Gigante prova a rialzarsi ma la reazione non arriva. La formazione ospite ne approfitta dieci minuti dopo, realizzando il gol del raddoppio: la rete porta la firma di Matteo Lanza. Il classe 2005 di Monreale, il più piccolo in campo, è puntuale nel concludere verso la porta dopo il tiro di Giannone. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 2-0 in favore del Licata.

Ad inizio ripresa l’Akragas prova ad accelerare il ritmo delle proprie giocate: Llama prova a far valere la sua esperienza, la difesa gialloblù regge bene. Al 58’ primo cambio per Coppa che sostituisce Rechichi, tra i migliori, con Marrale nel tentativo di dare maggiore verve alla manovra offensiva.

Pochi istanti dopo calcio di rigore per il Licata: trattenuta di Petrucci su Minacori e cartellino giallo. Dal dischetto va lo stesso Minacori che non sbaglia, spiazzato Sorrentino: è il 3-0 della squadra di Pippo Romano. Poco dopo il Gigante batte un colpo, Litteri sfiora di testa la rete al termine di un’azione prolungata. Al 72’ il Licata cala il poker: è il licatese doc Alessandro Cappello a firmare la rete del 4-0, sfruttando due errori in area piccola, prima di Petrucci poi di Sorrentino. Cappello ha anticipato Marco Rossi e ha firmato così il primo gol personale della sua stagione.

A dieci minuti dalla fine, però, l’Akragas accorcia con Marrale: Valenti non trattiene la punizione calciata e sulla respinta arriva il facile tap-in del calciatore ligure.

Nei minuti finali non accade più nulla di rilevante, la sostanza non cambia: pesante sconfitta per il Gigante, che dovrà certamente rivedere molte cose in vista del prossimo match. La formazione di Coppa non è riuscita a fraseggiare bene, andando in difficoltà su parecchie ripartenze degli ospiti. Molte, peraltro, le amnesie difensive nel reparto biancazzurro.