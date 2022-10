Unitas Sciacca, sconfitta in trasferta: a Enna passano i padroni di casa, 3-1 il finale

Allo stadio Generale Gaeta di Enna lo Sciacca andava alla ricerca della quinta vittoria in campionato, ma alla fine dei novanta minuti i neroverdi si arrendono ai padroni di casa. Il match termina 3-1 per Enna: gara dai ritmi alti ed intensi. I ragazzi di Brucculeri lottano con i denti in trasferta, ma alla fine si devono arrendere nel momento in cui rimangono in inferiorità numerica. Nella quinta giornata del Campionato di Eccellenza, lo Sciacca esce battuto dallo stadio Gaeta con il risultato di 3 a 1 e perde il primato in classifica. Una bella partita tra due squadre molto competitive che saranno certamente protagoniste del torneo.

Totò Brucculeri si affida ai seguenti undici: Pizzolato, Daniello, Cinquemani, Loddo, Salvucci, Licata, King, Coco, Bellanca, Taormina e Mangiaracina. Al 18’ la partita si sblocca, grazie al vantaggio dei padroni di casa: è Cocimano a porre fine all’equilibrio e a siglare la rete dell’1-0 per la formazione di Strano.

I neroverdi provano a reagire ma Caruso difende bene i pali di Enna. Si va al riposo sul parziale di 1-0 in favore dei padroni di casa. Nella ripresa lo Sciacca cresce col passare dei minuti, mettendo in difficoltà la difesa ennese. Al 56’ è Bellanca a trovare il gol dell’1-1: splendida punizione calciata in porta e palla che si insacca in rete.

I ragazzi neroverdi provano a gestire il pari, nonostante l'avversario vada ad intensificare ulteriormente gli attacchi. Enna trova il gol del vantaggio al 76', grazie al solito Cocimano che firma così la doppietta personale. A sei minuti dalla fine lo Sciacca resta in dieci uomini, per l'espulsione di Daniello arrivata per doppia ammonizione. Nel recupero viene fischiato un calcio di rigore per i padroni di casa, che Amaya realizza senza problemi, spegnendo definitvamente le speranze dello Sciacca.

Con la vittoria dell'Akragas sul Marineo, lo Sciacca lascia il primo posto agli ennesi e agli agrigentini: domenica 16 ottobre, al Gurrera, la sfida proprio con l'Akragas.