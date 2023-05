Enna-Pro Favara, non ci sarà nessuna prevendita a Favara

Non ci sarà nessuna prevendita a Favara per la partita Enna-Pro Favara, in programma domenica 7 maggio alle ore 16.00 al Gaeta di Enna e valevole come finale playoff del girone A di Eccellenza.

La società gialloblu, dopo aver appreso dall'Enna il listino prezzi per il settore destinato agli ospiti, che prevede un biglietto unico a 12,00 euro senza riduzione per ragazzi e donne, questa mattina ha fatto esplicita richiesta di una prevendita fino a sabato a Favara con un'agevolazione sulla tipologia dei biglietti.

In particolare, la dirigenza favarese ha richiesto di applicare in prevendita fino a sabato gli stessi prezzi applicati a Favara per Pro Favara-Enna: 10 euro adulti e 5 euro per donne e ragazzi under 14, tariffe che stimolano la presenza sugli spalti di famiglie intere con bambini al seguito. Fermo restando al botteghino per domenica, lo precisa la società gialloblu, l'applicazione del biglietto unico a 12,00 come previsto dall'Enna.

Purtroppo, si legge nel comunicato stampa diramato dalla Pro Favara, la richiesta gialloblu di "par condicio" non è stata accettata dall'Enna. Pertanto, scrive la dirigenza favarese, "non ha senso la gestione da parte nostra di una prevendita a Favara con biglietto intero uguale per tutti". Ci dispiace, prosegue il comunicato, se consideriamo gli ottimi rapporti tra le due società dimostrati ancora una volta proprio al Bruccoleri alcune settimane fa, destinando a dirigenti, familiari e tifosi organizzati dell'Enna la tribuna coperta e dirottando in grandinata, nonostante la pioggia, tutti i sostenitori dei padroni di casa. "Ospitalità che con piacere abbiamo replicato domenica scorsa nella semifinale con il Misilmeri avendo avuti graditi ospiti in tribuna dirigenti e staff tecnico dell'Enna".

Detto ciò, conclude la nota stampa, "ci auguriamo domenica di vivere una bella giornata di sport con la presenza sugli spalti anche di una nostra nutrita rappresentanza di sostenitori, tifosi storicamente gemellati con quelli gialloverdi e che fa da preambolo ad un corretto ed esemplare comportamento delle due tifoserie sugli spalti".