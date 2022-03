Casteltermini, il cuore non basta: al Gaeta vince l'Enna vince di misura

Pomeriggio amaro al Gaeta di Enna per il Casteltermini che nonostante le assenze di Sylla, Montalbano e Faye tiene testa ai forti padroni di casa senza però riuscire nell'impresa di strappare punti preziosi per la corsa salvezza. I gialloverdi infatti si sono imposti per 1-0 capitalizzando al massimo la rete Di Dio, figlia di una punizione da posizione defilata la cui parabola, più vicina al cross, si è incassata beffardamente in porta. La sconfitta, pur amara non compromette però le chance di permanenza nel girone A di Promozione, visto che tutte le concorrenti sono state sconfitte: il Casteltermini è sempre terzultimo a quota 12 a pari merito con il Monreale.

Il tecnico granata Pino La Bianca ha espresso a fine partita sui canali ufficiali le sue considerazioni, elogiando la squadra e mostrandosi dispiaciuto per il risultato finale: "Oggi finalmente abbiamo giocato bene -ha affermato - la condizione atletica sta migliorando notevolmente. Fino al 90' abbiamo cercato in tutti i modi di pareggiare la partita. Con il recupero di alcune pedine fondamentali abbiamo mostrato buone trame di gioco e onestamente avremmo sicuramente meritato quantomeno il pareggio. Dispiace aver preso il gol in quel modo. Adesso testa allo Sciacca".