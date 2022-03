Eccellenza: stop di due settimane al campionato per recuperare le sfide rinviate a causa del Covid

Il campionato di Eccellenza si ferma per due settimane per consentire il recupero delle partite rinviate per Covid e riallineare la competizione. Questo è quello che ha deciso la Lnd Sicilia, rendendo noto il provvedimento attraverso un comunicato ufficiale.

"Al fine di garantire la regolarità del Campionato - si legge nel comunicato - il Consiglio di Presidenza del C.R. Sicilia con riunione del 30 Marzo 2022, ha deciso quanto segue: Il Campionato di Eccellenza Girone A osserverà due turni di riposo nelle giornate di Domenica 10 e Sabato 16 Aprile 2022 per consentire la calendarizzazione di tutti i recuperi in modo che le ultime giornate di Campionato vengano perfettamente allineate. La 14 giornata di Campionato viene spostata da Domenica 10 Aprile 2022 a Domenica 24 Aprile 2022. La 15 Giornata viene spostata da Sabato 16 Aprile 2022 a Domenica 1 Maggio 2022".

Il comitato regionale ha altresì diramato le date dei recuperi, che si disputeranno nella fase di sosta del campionato: il Canicattì recupererà la sfida contro Enna domenica 10 alle 16, stesso giorno e stesso orario di Dolce Onorio Marsala-Casteltermini. I granata devono recuperare anche la sfida contro la Nissa, che si disputerà il 6 aprile, sempre alle 16.