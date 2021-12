Sciacca, parola a Nicosia: “Il nostro percorso è positivo, vogliamo chiudere bene l’anno contro la Parmonval”

Arrivato quest’estate in neroverde, l’incursore di centrocampo originario di Altavilla Milicia Nunzio Nicosia dopo un inizio in ombra è riuscito a emergere. Autore di due gol nelle ultime due uscite, tra cui quello decisivo di testa nel pari di domenica scorsa contro, il classe 2000 è diventato un giocatore importante per lo Sciacca e dopo essersi sbloccato vuole continuare a dare il suo contributo alla squadra, attualmente alle prese con il periodo di transizione dopo le dimissioni di Geraldi.

In prima battuta Nicosia fa un primo bilancio, nel complesso positivo della sua esperienza saccense: “Sono arrivato quest’estate a Sciacca grazie al mio procuratore e amico Francesco Marino - racconta ad AgrigentoNotizie -e a tutta la società che mi ha voluto. Ho 21 anni e fortunatamente ho un’esperienza nel calcio siciliano alle mie spalle che mi ha formato molto come giocatore. Sono partito in silenzio ma comunque l’importante è esserci sempre stato ed essere sempre a disposizione della società e del mister. Con il passare dei mesi mi sono conquistato il posto in squadra e adesso voglio mantenerlo più che mai. Sono molto soddisfatto dei primi mesi qui a Sciacca, sapevo fosse una grande piazza ma non me l’aspettavo così calorosa. In questo momento penso solo a fare bene qui e a raggiungere l’obiettivo prefissato”.

L’esterno offensivo neroverde analizza poi l’inizio di stagione della squadra, segnato di recente dalle dimissioni del tecnico: “Nel girone d’andata abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti a viso aperto - afferma - sfortunatamente in qualche occasione abbiamo raccolto meno di quanto ci aspettavamo ma continuiamo a lavorare per poter vincere più partite possibili. Il percorso della squadra è positivo perché siamo un grande gruppo e ci aiutiamo a vicenda. Nonostante quello che è accaduto, siamo rimasti un gruppo coeso e ci aspettiamo di fare un girone di ritorno migliore e di dimostrare quello che valiamo”.

Nicosia, che nella sua carriera ha giocato sia in D che in Eccellenza, esprime poi telegraficamente le sue considerazioni sul campionato: “Il girone A di eccellenza si è rivelato un campionato molto competitivo -spiega - rispetto agli anni passati. Il livello è veramente molto elevato e sarà una lotta fino alla fine”.

In chiusura il calciatore palermitano parla del prossimo impegno della squadra, chiamata ad affrontare tra le mura amiche del Gurrera la Parmonval: “Domenica sarà l’ultima partita di quest’anno e vogliamo portare a casa i 3 punti per chiudere in bellezza per poi ripartire con più serenità. La Parmonval verrà qui per fare punti e sicuramente non sarà una partita facile ma dobbiamo fare di tutto per vincerla. Spero che domenica ci sia una grande atmosfera sugli spalti e che i nostri tifosi ci possano sostenere come hanno fatto fino ad ora”.