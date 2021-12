Sciacca, fulmine a ciel sereno, si dimette mister Geraldi: "Idea di calcio della società diversa dalla mia"

La società Unitas Sciacca vede il calcio in maniera diversa dal sottoscritto, ho deciso di farmi da parte”. Con queste parole l'allenatore dell'Unitas Sciacca ha rassegnato questa mattina le dimissioni dall'incarico di tecnico della squadra neroverde. Un fulmine a ciel sereno che crea sgomento.

L'Unitas Sciacca sta svolgendo un ottimo campionato, si trova ben piazzato in classifica, il mister Geraldi ha impostato la squadra in modo da svolgere un bel gioco, spesso davvero spettacolare con una ottima geometria del gioco e una facilità di movimento dimostrando di raccogliere risultati che vanno oltre le più rosee aspettative. Le dimissioni di Geraldi maturano dopo un episodio avvenuto nella scorsa partita.

Geraldi riferisce di un episodio increscioso accaduto domenica scorsa durante la partita con il Canicattì, quando sul risultato di tre a zero per l'avversario ha chiesto di entrare in campo ad un calciatore esperto che si è rifiutato, mancando di rispetto – dice - non solo a me e ai suoi compagni che stavano "lottando" in campo per recuperare un risultato negativo ma a tutta la città. Geraldi riferisce di avere chiesto alla società di prendere un provvedimento più pesante di una semplice multa, in quanto definisce l'episodio gravissimo e che la società ha bocciato la sua proposta non legittimando il suo ruolo all'Interno dello spogliatoio. La società - dice il tecnico – ha calpestato il rispetto che i ragazzi che erano in campo meritavano e mancando di rispetto alla città per il quieto vivere e per non scontentare qualcuno. “In questo modo – aggiunge - non si cresce, pertanto mi faccio da parte perché la società Unitas Sciacca non ha bisogno di un uomo come me alla guida della squadra, ha bisogno di altro. Lascio la squadra in una posizione di classifica buona a 7 punti dai play-out e a 7 punti dai play-off, orgoglioso dei complimenti ricevuti dagli avversari con cui ci siamo confrontati”. Il tecnico si dice fiero del gioco espresso fino a questo momento e ringrazia i calciatori, una parte della dirigente lo ha appoggiato sempre, il suo staff tecnico.