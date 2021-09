Lo Sciacca agguanta il pari allo scadere contro l'Enna, il ds Soldano: "Buon risultato, possiamo fare cose importanti"

Nel complesso buona la prima per lo Sciacca che nel debutto casalingo al Gurrera ferma l'accreditatissimo Enna pareggiando per 2-2 al termine di una partita molto combattuta. A passare in vantaggio sono gli ospiti che sbloccano il match con Di Dio al termine di una bella azione corale. Il pareggio neroverde è firmato da Idoyaga, che trova il suo terzo gol consecutivo, segnando con una punizione da posizione defilata.

Nella ripresa le due squadre continuano ad affrontarsi a viso aperto. L'Enna si riporta in vantaggio grazie al rigore trasformato da Caronia ma resta in dieci nel finale di gara per l'espulsione di Barcio. I neroverdi trovano sul gong la rete del definitivo 2-2 grazie ad una gran giocata di Rosario Licata che al 90' batte il portiere Dolenti con un pregevole sinistro da fuori.

Il direttore sportivo neroverde Stefano Soldano è apparso nel complesso soddisfatto per il risultato: "La partita è stata molto equilibrata - spiega Soldano ad AgrigentoNotizie - loro sono arrivati senza avere il loro centravanti De Luca al meglio, visto che è entrato nel secondo tempo e mancava loro anche un titolare in difesa. Noi potevamo fare anche qualcosa in più se davamo un'impronta diversa come mentalità visto che a loro avevano problemi di formazione: siamo comunque contenti del risultato perché è sempre un punto importante contro una corazzata. In futuro la nostra squadra potrà dire qualcosa di importante se lo vorremo".

Soldano ha anche speso parole al miele per i due marcatori di giornata, Lucas Idoyaga e Rosario Licata, autori di due giocate di altissimo livello: "Idoyaga è un giocatore importante - conclude il ds - di categoria, che se continua così con questo ritmo e con questa voglia di far bene sarà destinato a categorie superiori. Rosario Licata e bisogna saper sfruttare al meglio, è un giocatore di un'altra categoria, come avere una macchina prototipo che bisogna sapere guidare, ha colpi che altri non hanno. Bisogna metterlo nelle condizioni di potere fare bene.