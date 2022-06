Sciacca: Salvatore Crivello non è più l'allenatore del club neroverde

Dopo una stagione nel complesso più che buona conclusa al decimo posto dopo un campionato giocato in crescendo lo Sciacca si prepara al prossimo campionato di Eccellenza con l'obiettivo di alzare l'asticella e mettersi in corsa per quella zona playoff accarezzata nella parte finale dello scorso torneo. Per la prossima stagione il club neroverde (un po' a sorpresa se si guarda ai risultati) ha deciso di cambiare guida tecnica: Salvatore Crivello, che era subentrato a dicembre al dimissionario Geraldi, non sarà più l'allenatore della squadra.

A renderlo noto è stato proprio il club saccense in un comunicato stampa: "L'Associazione Sportiva Dilettantistica Unitas Sciacca è in piena attività per la programmazione della stagione sportiva 2022/2023 - si legge - nel Campionato di Eccellenza di calcio. I dirigenti in questi giorni si stanno confrontando per predisporre un progetto che punti a migliorare i risultati ottenuti nel precedente torneo, con uno sguardo attento alle aspettative legittime dei tifosi che ci seguono con tanta passione. Una delle prime scelte condivise in questa fase da tutto lo staff dirigenziale - prosegue il comunicato - è stata quella di non proseguire il nostro percorso con il tecnico Salvatore Crivello, il quale è adesso libero di trovarsi una nuova sistemazione. A Crivello vanno i ringraziamenti dell'Unitas Sciacca per il lavoro svolto fino ad oggi, siamo sicuri che saprà esprimersi al meglio anche nel prosieguo della sua carriera. In queste ore la società è impegnata in varie trattative per individuare un nuovo allenatore e definire lo staff tecnico - conclude il comunicato -che in vista della prossima stagione sportiva sarà chiamato a predisporre la rosa per il Campionato di Eccellenza 2022/2023"