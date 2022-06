Pro Favara nel segno della continuità: mister Tudisco riconfermato per la prossima stagione

Dopo il campionato di alto livello disputato quest'anno nel girone A di Eccellenza, con il piazzamento al quarto posto e l'accesso ai playoff persi poi contro la Don Carlo Misilmeri, la Pro Favara getta le basi per la prossima stagione. Una stagione che nasce nel segno della continuità con quella appena trascorsa. Il club gialloblù ha infatti deciso di confermare mister Francesco Tudisco che guiderà la squadra anche la prossima stagione.

A dare la notizia è stata la stessa società favarese in un comunicato: "Francesco Tudisco continuerà a guidare la Pro Favara - si legge - anche nella stagione 2022/2023. Questa mattina è bastato un cordiale incontro con la dirigenza presieduta da Rino Castronovo per continuare il progetto già iniziato nella stagione passata, anche se a campionato avviato. Con Tudisco la Pro Favara ha vissuto uno dei campionati più esaltanti degli ultimi decenni, - prosegue -con una gara Play Off disputata ma soprattutto con prestazioni e risultati fatti con le squadre più blasonate del torneo. Con la riconferma del mister acese adesso inizia la fase per organizzare l'organico. Il Direttore Sportivo Tino Longo e la dirigenza - chiude il comunicato seguendo le indicazioni del Mister, già sono a lavoro per la riconferma di atleti della passata stagione e per nuovi importanti ingaggi".

La squadra gialloblù dunque adesso può cominciare a guardare al prossimo campionato di Eccellenza, un campionato nel quale la Pro Favara vorrà, dopo l'ottimo percorso dell'anno scorso, diventare una delle protagoniste principali.