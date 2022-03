King, il motore della Pro Favara: "Il gruppo è la nostra forza, contro la Mazarese saremo concentrati e determinati"

Tra i protagonisti della brillante stagione della Pro Favara c’è il centrocampista liberiano Charles King che, nonostante abbia solo 22 anni, si può considerare a tutti gli effetti un senatore della squadra, nella quale milita da quattro stagioni. Motore di centrocampo che partecipa attivamente sia alla fase di costruzione che a quella difensiva, la classe 2000 forma con il regista Fabio Bossa e l’incursore Samuel Aureliano uno dei reparti più forti dell’intero girone A di Eccellenza.

In prima battuta il giovane centrocampista parla del suo legame con la squadra: “La Pro Favara è stata fondamentale per la mia carriera calcistica - racconta ad AgrigentoNotizie -quando sono arrivato in Italia mi hanno dato la possibilità di allenarmi con la squadra. All’inizio non potevo giocare perché ero extracomunitario, ma sono rimasto ad allenarmi e la società mi ha aiutato facendo tutto il possibile per permettermi di potere giocare, quindi sono molto grato. Qui sono felice, la società e i dirigenti mi trattano come un figlio, i tifosi come un fratello: a Favara mi sento a casa”.

King analizza poi il percorso che ha portato la squadra in alta classifica: “Devo essere sincero - spiega -io non sono sorpreso di quello che abbiamo fatto: sin da subito si è visto che la squadra c’era, sotto il profilo della qualità, della quantità, del carattere. Siamo partiti male all’inizio con mister Pensabene, un grande professionista che ha fatto una preparazione importante con il quale purtroppo le cose non sono andate bene. Noi però non abbiamo mai mollato come squadra, abbiamo reagito come gruppo. La nostra forza è proprio questa, siamo un gruppo unito, siamo sempre assieme sia nello spogliatoio che fuori dal campo, il nostro legame è fortissimo. Quando è andato via Pensabene, Totò Cocuzza e Peppe Fallea hanno fatto un grande lavoro perché non è facile fare l’allenatore-giocatore. Poi è arrivato mister Tudisco, un tecnico che ci tratta veramente alla pari, che si confronta con noi, che ci aiuta e dà fiducia”.

Il centrocampista liberiano parla poi della sua funzione e dell’intesa con i due compagni di reparto: “Giocare con Fabio e Samuel è molto facile per me - afferma - in campo basta uno sguardo e ci capiamo, sappiamo cosa dobbiamo fare. Siamo arrivati a questo livello grazie al lavoro quotidiano. Io ascolto sempre il mister che mi spiega sempre cosa va fatto e che mi dà grande fiducia, facendomi sentire un giocatore importante e consentendomi di esprimere le mie qualità. Io so che devo inserirmi e stare sempre vicino a Fabio e Samuel facendo girare la squadra. Il merito di tutto è senza dubbio è del mister”.

In chiusura King parla della sfida esterna di domenica contro la Mazarese, la più diretta delle concorrenti per un posto ai play-off nel girone A di Eccellenza: “Questa è una fase decisiva del campionato - conclude - quindi ci vorrà la massima concentrazione. In questo momento la società, la squadra, il mister sappiamo quanto la Mazarese sia una squadra forte con giocatori di qualità, servirà una partita importante. All’andata contro di loro abbiamo perso 1-0 quindi sarà difficile ma noi scenderemo con la stessa voglia di giocare e lottare come in ogni partita. Sono convinto che faremo una grande prestazione. Noi siamo concentrati, positivi e determinati a giocare come sappiamo fare”.