Pro Favara, il ds Longo: "Il nostro progetto è a lungo termine, mister Tudisco è l'uomo giusto"

Il direttore sportivo della squadra gialloblù esprime soddisfazione per il momento della squadra: "All'inizio pensavo che saremmo stati in alto, vogliamo mantenere questa classifica, saremo da esempio per altre società". Sul derby: "Speriamo sia una bella giornata di calcio al di là del risultato"