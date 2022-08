Pro Favara: cominciata la preparazione per il prossimo campionato

Dopo Sciacca e Akragas anche la Pro Favara comincia i lavori di preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza. La squadra gialloblù, che quest'anno parte con l'obiettivo di giocarsi la promozione in D, si è ritrovata presso lo stadio Bruccoleri per macinare i primi chilometri di una stagione che si preannuncia intensa. Presenti (al netto del fantasista Rizzi) tutti i nuovi innesti arrivati nelle scorse settimane ovvero i difensori Miano, Rios, Caternicchia e Buonocore, i centrocampisti Fricano e Incatasciato e gli attaccanti De Luca e La Piana.

La squadra ha iniziato a lavorare sotto gli occhi di Mister Francesco Tudisco e dal suo staff tecnico composto da Gero Trupia e da Pippo Vetrano, quest'ultimo preparatore dei portieri. Questa mattina la rosa dei giocatori è stata accolta dal Presidente Rino Castronovo, dal Diesse Tino Longo e dai dirigenti Salvatore Marrone, Gino Mendolia e Rosario Sorce e Pasquale Capodici.



Foto di rito sul campo sintetico che negli ultimi giorni ha subito interventi di migliorìa, discorso a porte chiuse nello spogliatoio e incontro con i rappresentanti dei gruppi degli ultras. Pomeriggio alle 17.00 i primi sudori in campo. Questa settimana previsti allenamenti pomeridiani, dalla prossima e fino a Ferragosto doppia seduta giornaliera. Il 12 agosto test con la Sancataldese, squadra che milita in serie D.