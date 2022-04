Pro Favara, Giuffrida: "Arrivati in alto con umiltà e impegno, il derby contro l'Akragas per me sarà particolare"

Arrivato nel mercato di riparazione in prestito dall’Akragas il centrocampista catanese Simone Giuffrida è diventato uno dei protagonisti dell’ascesa in classifica della Pro Favara che adesso è quarta in classifica a un passo dalla conquista dei play-off, segnando tre gol. L’esterno offensivo classe 2001 adesso si prepara assieme alla squadra al finale di stagione e soprattutto un derby decisivo che per lui, in quanto ex biancazzurro (come lo è anche il suo compagno di reparto Gambino) non può che avere un sapore particolare.

In prima battuta il calciatore gialloblù spiega quali sono state le ragioni che lo hanno portato a Favara: “Ad Agrigento stavo giocando poco - spiega ad AgrigentoNotizie - e a dicembre ho ricevuto la chiamata del direttore Longo che mi aveva spiegato che avevano bisogno di un under in grado di giocare in attacco. Una volta che ho constatato la serietà della società e le sue ambizioni non è stato difficile accettare. Ho trovato veramente un bell’ambiente e sono stato messo nelle condizioni di esprimermi al meglio grazie al mister. Sono molto soddisfatto”.

In merito alla seconda parte di stagione in crescendo disputata dalla Pro Favara Giuffrida da la sua chiave di lettura: “Sembra scontato dirlo ma la nostra forza - sottolinea - è data da un gruppo coeso e da una mentalità che ci porta sempre a pensare partita dopo partita senza virtualizzare troppo. Siamo arrivati a questo punto grazie all’impegno, all’umiltà e al lavoro che facciamo assieme al mister durante la settimana”.

L’esterno offensivo gialloblù parla poi dell’avvicinamento al derby e in generale ad un caldo finale di campionato: “In questo periodo abbiamo lavorato molto sodo in vista di questo derby - afferma - che, come tutti i derby, è sentito e che per noi assume un valore fondamentale. L’obiettivo poi è quello di fare sempre meglio andando più avanti il possibile. Abbiamo già fatto tanto, dobbiamo fare ancora di più, lo faremo con impegno e senza paura di nessuno”.

Il centrocampista etneo descrive infine le sue emozioni personali e sensazioni in merito al derby: “Posto che la voglia c’è sempre in ogni partita - conclude - perché bisogna fare bene sempre sapendo anche poi che ci sono i tifosi che ti vengono a vedere, questo derby sarà come detto una partita importante che io in quanto ex della gara sento particolarmente e che affronterò con una carica particolare. Penso che sarà un derby caratterizzato da una grande intensità sia agonistica che tecnica da parte di entrambe le squadre, che vorranno vincere. Dobbiamo essere bravi noi a trarne il meglio”.