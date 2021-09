Pro Favara: squadra temporaneamente affidata a capitan Fallea e Cocuzza

I due giocatori hanno diretto l'allenamento di rifinitura in vista del match di Coppa Italia contro la Nissa. Il presidente Castronovo: "Stiamo valutando il profilo migliore per la panchina"

Con le dimissioni del tecnico Andrea Pensabene dopo la sconfitta contro lo Sciacca e l'impegno ravvicinato in Coppa Italia contro la Nissa, la Pro Favara ha incaricato capitan Fallea e il vice-capitano Cocuzza di dirigere la squadra in attesa della scelta del successore dell'allenatore palermitano. A comunicarlo è la stessa società gialloblù in una nota stampa.

"Questa mattina la squadra è stata diretta dai due giocatori- dichiara il presidente della Pro Favara Rino Castronovo- nell'allenamento di rifinitura in vista della partita di Coppa Italia in programma domani a Caltanissetta. Ringrazio i due giocatori ed il gruppo per il senso di responsabilità che stanno manifestando in questi giorni particolari. Stiamo valutando il profilo migliore a cui affidare la panchina e, nelle more, piena fiducia al gruppo composto da giocatori con esperienza e ragazzi. C'è uno spogliatoio unito e una gran voglia di uscire da questo periodo nero di risultati e riprendere il vero cammino. La rosa è competitiva e la Pro Favara ha le carte in regola per dare ai propri tifosi le giuste soddisfazioni. Chiedo ai nostri sostenitori di rimanere, come sempre stato, al fianco della dirigenza non facendo mancare supporto e tranquillità alla squadra".