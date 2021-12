Botto di Natale sul mercato: Gambino passa dall'Akragas alla Pro Favara

Proprio alle porte del Natale arriva una notizia di mercato che ha del clamoroso. L'attaccante Giuseppe Gambino, agrigentino doc e uno degli uomini-simbolo dell'Akragas lascia a sorpresa la squadra biancazzurra per approdare alla Pro Favara in cui aveva già giocato a inizio carriera. L'operazione, condotta sotto traccia dal ds gialloblù Longo, il quale proprio ieri aveva dichiarato ai nostri microfoni che in entrata si sarebbe mosso solo per profili di spessore, è stata annunciata poco fa dal club gialloblù in una nota stampa.

"È ufficiale - si legge nel comunicato - sotto l'albero di Natale i tifosi della Pro Favara trovano un grande colpo di mercato. La dirigenza gialloblù, presieduta da Rino Castronovo, potenzia il reparto d'attacco della squadra con l'ingaggio di Giuseppe Gambino, bomber con oltre 200 gol in carriera, fino a domenica in forza all'Akragas. Operazione portata a bordo dal direttore sportivo Tino Longo che ha saputo concretizzare con Gambino la volontà dell'intera dirigenza di dare al mister Tudisco un uomo d'area di rigore con esperienza e carisma. Gambino, che ritorna a Favara dopo quasi 20 anni, si aggregherà al gruppo giorno 28, per la ripresa degli allenamenti dopo alcuni giorni di meritato riposo per la pausa natalizia".

L'imponente centravanti 37enne lascia così i biancazzurri dopo aver messo a segno tre reti in sette partite, tra cui il gol nel derby contro il Canicattì, il duecentesimo nella sua carriera. Il ds akragantino Cammarata, in queste ore già a lavoro per puntellare la squadra in vista della volata del girone di ritorno, adesso dovrà cercare pure una punta da affiancare all'altro centravanti in rosa, il titolare Antonio Silvano.