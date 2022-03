Eccellenza, i risultati e la classifica della ventisettesima giornata

Il ventisettesimo turno del girone A di Eccellenza si è rivelato nel complesso positivo per le agrigentine scese in campo oggi: solamente tre visti i rinvii di Enna-Canicattì e Casteltermini-Dolce Onorio Marsala a causa dei focolai Covid delle avversarie.

Il big-match della giornata se l'è aggiudicato l'Akragas che all'Esseneto ha battuto per 2-1 la Mazarese, consolidando il secondo posto e il piazzamento play-off. Piazzamento per il quale si conferma in lotta la Pro Favara, ieri vittoriosa a Mondello sulla Parmonval: un successo che consente di togliersi dalla scia di sorpasso proprio della Mazarese, che ha una partita in meno e quattro punti di distacco. Si complica invece la corsa dello Sciacca, unica squadra dell'agrigentino a non vincere: i neroverdi hanno infatti perso con un netto 3-0 al Gurrera contro la Don Carlo Misilmeri. Qui sotto la panoramica completa:

Akragas-Mazarese 2-1

Dolce Onorio Marsala-Casteltermini (rinviata per Covid)

Enna-Canicattì (rinviata per Covid)

Mazara-Monreale 3-1

Nissa-Cus Palermo 0-0

Oratorio San Ciro e Giorgio - Castellammare (in corso, iniziata alle 19)

Parmonval-Pro Favara 0-2 (giocata ieri)

La classifica

Canicattì 61 **; Akragas 56; Misilmeri 50*; Pro Favara 48, Mazarese 44*; Enna 43**; Sciacca 42 ; Marineo 40*, Nissa 38***; Mazara 35; Parmonval, Castellammare 34**; Casteltermini **, Monreale** 12; Marsala 11 ***, Cus 9.

*** tre partite in meno

** due partite in meno

* una partita in meno