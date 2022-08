Akragas, il calendario dei biancazzurri: due scontri diretti nel finale di campionato

La Lega Nazionale Dilettanti della Sicilia ha diramato il calendario dei campionati di Eccellenza. Per il girone A, l'Akragas farà il suo esordio in casa, domenica 4 settembre, alle ore 15:30, contro la Leonfortese. La prima trasferta della stagione è in programma domenica 11 settembre sul campo dell'ambizioso Mazara. Alla terza giornata, i biancoazzurri di mister Nicolò Terranova ospiteranno la Nissa. Poi, per la quarta di campionato, la sfida in casa del Casteldaccia. Domenica 9 ottobre, allo stadio Esseneto, l'Akragas affronterà l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo.

Alla sesta di campionato, il primo derby agrigentino della stagione, fuori casa, contro lo Sciacca. Ancora una trasferta alla settima giornata sul campo della Parmonval. Il 30 ottobre, alle 14:30, per l'ottava di campionato, la squadra akragantina ospiterà la Pro Favara. Alla nona giornata, la trasferta contro la Mazarese. Poi, per la decima di campionato, l'Akragas, sfiderà all'Esseneto il Castellammare del Golfo.

Nuova Città di Gela - Akragas è il match dell'undicesima giornata. Il 27 novembre sarà Akragas - Cus Palermo. Infine, alla terzultima e penultima giornata del girone di andata, la squadra del Presidente Giuseppe Deni giocherà i due big match: Enna - Akragas domenica 4 dicembre; Akragas - Don Carlo Misilmeri domenica 11 dicembre, alle ore 14:30. Ultima sul campo del Resuttana San Lorenzo. La prima giornata di ritorno, Leonfortese - Akragas, si giocherà domenica 8 gennaio 2023.