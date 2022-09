Eccellenza, girone A: terza vittoria consecutiva per l'Akragas, ok anche Sciacca e Pro Favara

Terza vittoria consecutiva in campionato per l'Akragas, che vola in testa al girone A di Eccellenza, in condominio con Sciacca. All'Esseneto i padroni di casa battono 1-0 la Nissa,grazie al gol di Cipolla nel finale di gara.

Primo tempo sostanzialmente equilibrato, poi nella ripresa l'Akragas spinge sull'acceleratore creando buone occasioni. Anche la Nissa prova ad impensierire la difesa agrigentina, senza però trovare la via della rete. Quando il match sembrava incanalarsi sul binario del pari ecco che arriva il colpo di testa vincente del neo entrato Cipolla, abile a farsi trovare pronto in mezzo all'area.

Con un gol di Peppe Fallea, pronto a deviare in rete un bel traversone su punizione di Giovanni Fricano, la Pro Favara fa bottino pieno contro un'ottima Leonfortese e centra la seconda vittoria consecutiva. Una vittoria legittimata con diverse azioni gol per un raddoppio che si è infranto anche su un palo clamoroso timbrato da Dembelè. Partita equilibrata nel primo tempo con azione gol di De Luca,la cui gioia è stata negata da una prodezza di piede del portiere ennese. Leonfortese ben messa in campo, buon calcio espresso dagli ospiti. Nella ripresa Pro Favara diverse volte pericoloso con La Piana, Graziano, Calagna e De Luca. E' stata una magia del capitano, che ha beffato la retroguardia ospite, a regalare il gol che vale tre punti e la prima vittoria interna, dopo quella ottenuta domenica scorsa a Carini con la Resuttana.

Nel match giocatosi sabato, uno Sciacca concentrato, concreto e cinico ha timbrato la terza vittoria consecutiva in Eccellenza. In trasferta contro il Cus Palermo, reduce anch'esso da due vittorie consecutive nelle prime due giornate, i ragazzi di Totò Brucculeri si sono imposti per 2 a 0 con doppietta del diciottenne Riccardo Mangiaracina, già a segno nell'esordio stagionale a Gela. Le due reti sono arrivate al 20' con un bel tiro da fuori area, e al 65' con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Un'altra prova autorevole di squadra solida che continua ad acquisire sempre più fiducia e consapevolezza. Capitan Ciancimino e compagni sono adesso al comando della classifica insieme all' Akragas, altra squadra imbattuta del girone A.

Si tornerà in campo il 2 ottobre: l'Akragas giocherà a Casteldaccia, Sciacca impegnato in casa contro Marineo, Pro Favara in trasferta a Mazara del Vallo.