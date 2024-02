Eccellenza girone A, 21esima giornata: i risultati e la classifica aggiornata

La 21esima giornata del campionato di Eccellenza si chiude con alcune sorprese, su tutte la sconfitta nella giornata di ieri della Pro Favara a Castellammare. La squadra di Catalano perde, per la prima volta, in trasferta: non era mai accaduto ed è un ko significativo, visto che aumenta così la distanza dalla capolista Nissa. Dopo la vittoria nello scontro diretto, i gialloblù si erano portati a soli tre punti dalla squadra di Terranova. Il successo odierno del club di Caltanissetta determina un ulteriore allungo in classifica, a +6. Pari senza reti nell'altra gara di ieri tra Athletic Club Palermo e Geraci. Oggi blitz vincente dell'Aspra a Mazara. Nel dettaglio ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Athletic Club Palermo-Geraci 0-0 giocata ieri

Finisce 0-0 la partita tra Athletic Club Palermo e Geraci, valida per la 21esima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Nonostante un match fortemente condizionato dal vento, al Favazza di Terrasini è andata in scena una partita piacevole. Di occasioni da rete ce ne sono state sia per i nerorosa di Gabriele Cipolla che per i madoniti di Gaetano Mirto. Parte meglio l'Athletic che nel primo quarto d'ora ha due chance. La prima è con Camara, che di testa su cross dalla trequarti di Caronia manda a lato; la seconda è con il tiro di Pucci, respinto da Barbagallo. La migliore occasione del Geraci, invece, arriva a tempo quasi scaduto con Andrade che sull'uscita avventata di Di Maria calcia a porta vuota, ma trova la respinta con i piedi di Punzi sulla linea. Nel secondo tempo il ritmo resta alto e le occasioni fioccano. La migliore per l'Athletic è al 54esimo minuto con Mendola che da pochi passi non sfrutta l'ottima sponda di testa di Giuliano. Il Geraci, invece, va vicino al gol con Panebianco e Rodrigues: in entrambi i casi si supera Di Maria. Con questo punto l'Athletic Club Palermo sale a quota 28 punti in classifica, a -3 dal quinto posto della Supergiovane Castelbuono. I nerorosa torneranno in campo domenica 18 febbraio, ore 15, contro il Mazara 46 al "Nino Vaccara" di Mazara del Vallo.

Castellammare-Pro Favara 1-0 giocata ieri

La Pro Favara cade, per la prima volta in stagione in trasferta, al Matranga di Castellammare del Golfo: la formazione di Gaetano Catalano viene sconfitta 1-0 dai padroni di casa. I gialloblù, dunque, falliscono l'aggancio momentaneo alla capolista Nissa e rischiano di perdere ulteriore terreno: domani la squadra di Terranova giocherà in casa contro il Mazara 46 e avrà l'occasione di allungare ulteriormente. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, nella ripresa i padroni di casa mettono in difficoltà a più riprese la difesa favarese. Al 60' è Musso a sbloccare il match: bel diagonale preciso che batte Scuffia per l'1-0 del Castellammare. La Pro Favara prova a reagire ma la frenesia di trovare il pari fa perdere lucidità ai gialloblù. I padroni di casa rimangono in dieci al 70': doppia ammonizione nei confronti di Bah. All'88' occasione per Ficarrotta su punizione ma la conclusione del numero 10 finisce alle stelle. Al 94' occasione gigantesca per Erbini, palla che esce di pochissimo. Il risultato, dunque, non cambia: il Castellammare si impone 1-0.

Don Carlo Misilmeri-Accademia Trapani 0-1

Una rete di Sekkoum nel primo tempo permette all'Accademia Trapani di sbancare il Giovanni Aloisio di Misilmeri. Nella prima frazione di gara padroni di casa leggermente sottotono, nella ripresa vani i tentativi dei biancorossi di agguantare il pareggio.

Folgore Castelvetrano-Casteldaccia 2-0

Pesante sconfitta, in trasferta, per il Casteldaccia: la formazione palermitana non riesce a rendersi particolarmente pericolosa sotto porta e in difesa mostra delle lacune. Decidono le reti di Ala e Spanò.

Fulgatore-Unitas Sciacca 2-1

La trasferta di Fulgatore non ha premiato la voglia di riscatto dell'Unitas Sciacca. Ha avuto la meglio la volontà della squadra di casa di tirarsi fuori dal fondo classifica ed evitare almeno la retrocessione diretta. La partita è terminata 2-1 per il Fulgatore, bravo a sfruttare le due uniche occasioni da rete avute nel corso del match, alla fine del primo tempo ed all'inizio del secondo tempo, entrambe con Genna. I saccensi hanno avuto il possesso palla, ma sono stati poco concreti in avanti. Sotto di due reti la squadra di Galfano in una occasione è arrivata al tiro con Baldeh, ma la difesa locale ha sventato il pericolo. Al 79' Seckan ha accorciato le distanze, ma nel forcing finale la difesa del Fulgatore ha retto fino alla fine, conquistando tre punti pesanti nella lotta per la salvezza. Sciacca deluso per il risultato negativo: unica nota lieta l'impiego di diversi giovani della squadra juniores.

Mazara-Aspra 0-1

Al Nino Vaccara è la rete di Barbera nel primo tempo a determinare il successo dell'Aspra. Preziosa vittoria dei palermitani, che si portano a quota 17 in classifica scavalcando proprio il Mazara.

Nissa-Mazara 46 1-0

Un eurogol a tre minuti dalla fine del centrocampista Dalloro consente alla squadra di Terranova di riportarsi a +6 dalla Pro Favara. Un successo di straordinaria importanza per i padroni di casa, che consolidano ulteriormente il primato in vetta.

Supergiovane Castelbuono-Marineo 4-1

Al Luigi Failla convincente prestazione del Castelbuono, che cala il poker contro l'Oratorio San Ciro e San Giorgio. D'Aguanno apre dopo tre minuti le danze, portando avanti il Marineo. Poi i padroni di casa si ritrovano e ottengono il pari con Arenoso su calcio di rigore. Torres Martinez firma il sorpasso, quindi la doppietta di Altieri chiude definitivamente i conti.

La classifica

Nissa 58

Pro Favara 52

Castellammare 38

Mazara 46 36

Supergiovane Castelbuono 34

Athletic Club Palermo 28

Unitas Sciacca 27

Don Carlo Misilmeri 25

Geraci 25

Folgore Castelvetrano 24

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 22

Accademia Trapani 20

Casteldaccia 18

Fulgatore 17

Aspra 17

Mazara 16