Eccellenza girone A, tredicesima giornata: i risultati e la classifica aggiornata

La tredicesima giornata del campionato di Eccellenza va in archivio: la Nissa si conferma capolista a +6 dalla Pro Favara, vittoriosa al Fiorilli di Casteldaccia. Nell’anticipo di ieri l’Aspra cade in casa contro il Mazara 46, 2-1 per gli ospiti il risultato finale. Bel successo esterno, oggi, per la Don Carlo Misilmeri: i biancorossi passano a Mazara. Marineo e Geraci si dividono la posta in palio: 1-1 il finale.

Di seguito, nel dettaglio, tutti i risultati e la classifica aggiornata:

Aspra-Mazara 46 1-2 giocata ieri

Sconfitta amara per l'Aspra al Comunale di Bagheria. Una prestazione eccellente contro un Mazara 46 che passa in vantaggio con un calcio di rigore dubbio trasformato da Licata. Pareggio superlativo di Barbera, che da fuori area fa partire un destro che si insacca alle spalle del portiere giallo rosso. Al 43' un retropassaggio errato determina la rete di Velardi, che vale i tre punti per gli ospiti.

Casteldaccia-Pro Favara 0-1

La Pro Favara riparte dopo la sconfitta casalinga della scorsa settimana contro il Marineo. La formazione di Catalano reagisce subito al ko interno vincendo 1-0 al Fiorilli di Casteldaccia: è la rete di Lucarelli, al 67', a regalare i tre punti ai gialloblù. Un successo assai importante, su un campo tradizionalmente ostico, che consente alla Pro Favara di riprendere il cammino all'inseguimento della capolista Nissa: la squadra di Terranova oggi ha espugnato Castelbuono e rimane prima con sei punti di vantaggio. Al Fiorilli la prima frazione di gara è piuttosto equilibrata, i palermitani cercano di mettere in difficoltà la difesa gialloblù. I ragazzi di Catalano cercano di esprimere il solito calcio, con trame offensive rapide ed immediate. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 0-0. Nella ripresa il copione della gara non cambia ma al 67' l'equilibrio viene interrotto: è la rete di Lucarelli a sbloccare la partita e a determinare il vantaggio gialloblù. Nei minuti finali il Casteldaccia cerca di imbastire azioni offensive degne di nota ma il reparto difensivo della squadra di Catalano è attento e permette alla formazione gialloblù di ottenere l'intera posta in palio. Un blitz importante, dopo il passo falso casalingo della scorsa settimana.

Folgore Castelvetrano-Athletic Club Palermo 1-1

Secondo pareggio consecutivo per l'Athletic Club Palermo. Al Paolo Marino di Castelvetrano, la formazione guidata da Gabriele Cipolla, alla prima panchina in carriera in Eccellenza, ha pareggiato 1-1 contro la Folgore nel match valido per la 13^ giornata del girone A. Un match fatto di tanti strappi e poco ritmo: meglio la Folgore nella prima frazione, più vivace l'Athletic nella ripresa. La sfida inizia su ritmi bassi e a sbloccarla è un episodio al 16', quando l'arbitro assegna un calcio di rigore ai trapanesi per un fallo di mano commesso da Birardi. Dal dischetto Altieri non sbaglia. La Folgore trova anche la rete del virtuale 2-0 con Fumuso, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. La migliore chance per l'Athletic nel primo tempo è con Manfrè: il suo tiro dal limite termina a lato. Nella ripresa partono meglio i nerorosa che al 51' pareggiano i conti con Caronia che si smarca al limite dell'area e batte Pizzolato sul primo palo. L'Athletic ha anche la chance per completare la rimonta con Manfrè, ma Pizzolato respinte il suo tiro. Nell'ultima mezz'ora non arrivano palle gol per le due squadre che devono accontentarsi del punto, salendo entrambe a quota 16 punti. L'Athletic tornerà in campo sabato 9 dicembre al Favazza di Terrasini contro la Supergiovane Castelbuono per la penultima partita del girone d'andata.

Unitas Sciacca-Accademia Trapani 3-0

Con una prova di forza lo Sciacca torna alla vittoria battendo nettamente l'Accademia Trapani nella tredicesima giornata del campionato di Eccellenza: 3-0 il finale dal Gurrera. Due delle tre reti portano la firma dei nuovi arrivati, Baldeh e Bello. Determinazione e carattere hanno spinto la squadra più che nelle precedenti gare. I neroverdi hanno sbloccato il risultato al 40' con una rete spettacolare di Baldeh, che in velocità si è presentato solo davanti al portiere e lo ha superato con un preciso diagonale. Il 2 a 0 arriva al 58' con un colpo di testa di Seckan su angolo di Iraci. Terza rete che chiude i conti che porta la firma di Bello, al 68' dal limite dell'area su assist di Baldeh. In panchina, al posto del dimissionario Boncore sedeva Mario D’ardes.

Fulgatore-Castellammare 2-2

Mazara-Don Carlo Misilmeri 1-2

Al Nino Vaccara di Mazara del Vallo prezioso successo esterno della Don Carlo: Pavisich apre le marcature al 4', quindi il pari di Elamraoui su rigore al 21'. Espasa, al 64', segna la rete che chiude i conti e determina la vittoria biancorossa.

Marineo-Geraci 1-1

Una perla su punizione del solito Ciccio Maggio apre le marcature in Marineo-Geraci in favore dei padroni di casa. Splendida esecuzione su calcio piazzato che sblocca la gara. Sette minuti dopo, al 75' Bonamaison trova per la squadra delle Madonie il gol dell'1-1.

Supergiovane Castelbuono-Nissa 0-1

La capolista Nissa vince anche contro il Castelbuono, mantenendo un rendimento straordinario: sei punti di vantaggio sulla seconda, la Pro Favara. Un eurogol di Semenzin regala i tre punti alla squadra di Terranova. Buona la prova della Supergiovane Castelbuono, che per larghissimi tratti del match ha tenuto testa alla prima della classe.

La classifica

Nissa 37

Pro Favara 31

Mazara 46 30

Supergiovane Castelbuono 21

Castellammare Calcio 19

Unitas Sciacca 19

Folgore Castelvetrano 16

Athletic Club Palermo 16

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 16

Geraci 15

Accademia Trapani 15

Casteldaccia 14

Don Carlo Misilmeri 12

Mazara 8

Aspra 7

Fulgatore 6