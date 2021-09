Eccellenza, i risultati delle agrigentine: l’Akragas vince il derby contro lo Sciacca

Sconfitte esterne per Pro Favara e Casteltermini contro Enna e Castellammare. Il Canicattì vince nominalmente la sfida fantasma col Marsala

È un inizio di campionato agrodolce per le squadre agrigentine impegnate nel girone di Eccellenza. Il primo risultato di giornata arriva da Canicattì dove i padroni di casa a Ravanusa si ritrovano loro malgrado a dover essere partecipi di una farsa con la Dolce Onorio Marsala che si è presentata con sette giocatori: il 2-0 maturato prima della sospensione al secondo minuto è un dato puramente statistico.

Il big match tra Akragas e Sciacca all’Esseneto viene vinto dai padroni di casa con il punteggio di 3-1 dopo una partita piena di azioni da gol. Nessuna gloria per le due squadre impegnate in trasferta: il Casteltermini viene battuto a Castellammare dai padroni di casa con un netto 3-0 mentre il Pro Favara viene sconfitto di misura dall’Enna al Gaeta per 1-0 al termine di una partita tirata. Qui sotto i risultati e i marcatori della prima giornata:

RISULTATI E MARCATORI

Akragas-Sciacca 3-1: 42' rig. Costantino, 53' Idoyaga (Sciacca) 59' Lucas, 64' Cipolla

Canicattì- Dolce Onorio Marsala 2-0: 1’Iraci, 2’ Biondo (Partita sospesa al 2’ per la disponibilità di sei giocatori del Marsala)

Castellammare-Casteltermini 3-0: 43', 78', 90' Maltese

Enna-Pro Favara 1-0: 81’ Lipari