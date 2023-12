Eccellenza girone A, quattordicesima giornata: i risultati e la classifica aggiornata

La Pro Favara stende l'Unitas Sciacca in casa e mantiene la seconda posizione: è la rete di Noto a decidere il match del Bruccoleri.

Ottime prestazioni per Misilmeri e Geraci: la Don Carlo batte 6-0 l’Aspra, pokerissimo della formazione delle Madonie sul Casteldaccia.

Di seguito tutti i risultati di giornata e la classifica.

Athletic Club Palermo-Supergiovane Castelbuono 2-0 giocata ieri

Due mesi dopo l’Athletic Club Palermo ritrova la vittoria in campionato. I nerorosa hanno battuto 2-0 la Supergiovane Castelbuono nel match valido per la 14esima giornata del campionato di Eccellenza girone A. Una vittoria di cuore e lotta per la formazione di Gabriele Cipolla, risolta grazie ai gol di Fricano e Manfrè e le straordinarie parate di Antonio Russo, all’esordio con la maglia dell’Athletic, che nel secondo tempo ha parato un calcio di rigore. L’approccio è positivo dei nerorosa che già dopo 4 minuti vanno al tiro con Caronia: Fagone blocca in due tempi. La chance migliore del primo tempo per la Supergiovane, invece, porta la firma di Pardo che in rovesciata, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, manda di poco alto sopra la traversa. La ripresa inizia su ritmi più bassi, ma con il pallino del gioco nelle mani degli ospiti che al 65' colpiscono il palo con il colpo di testa di Jantus. Da qui la partita svolta in favore dell’Athletic che a un quarto d’ora dalla fine guadagna un calcio di rigore per il fallo di Mazzeo su Caronia. Dal dischetto si presenta Manfrè, ma Fagone para. L’Athletic, però, riesce comunque a passare in vantaggio perché sugli sviluppi del successivo corner Fricano riceve palla fuori area e con un tiro dalla distanza batte il portiere avversario. La Supergiovane ha subito la chance per reagire perché tre minuti dopo guadagna un penalty con Suarez, atterrato in area da Antona. L’esito del rigore è lo stesso del precedente: stavolta la parata è di Russo, migliore in campo per l’Athletic, sul tiro di Torres. Dal gol sbagliato al gol subito perché all'84' i nerorosa chiudono il match con Manfrè, bravo a finalizzare una splendida azione corale. L’Athletic ritrova così la vittoria che mancava da 69 giorni: era il 1° ottobre quando i nerorosa vinsero 2-1 contro l’Unitas Sciacca.

Castellammare-Folgore Castelvetrano 1-0 giocata ieri

Pro Favara-Unitas Sciacca 1-0

La Pro Favara batte 1-0 lo Sciacca al Bruccoleri ed ottiene tre punti importanti per la classifica: è la rete di Noto, al 42' a decidere il match. L'Unitas ha giocato a viso aperto contro i gialloblù e ha anche avuto delle buone occasioni per segnare. La rete del vantaggio arriva poco prima della fine del primo tempo, grazie ad una zampata vincente del difensore gialloblù. La reazione neroverde arriva nella ripresa, ben disputata dai ragazzi di Galfano, ma non determina reti per lo Sciacca. L'esperienza dei calciatori in campo consente alla Pro Favara di gestire possesso e cronometro. La squadra di Catalano ottiene un successo assai prezioso per la classifica.

Don Carlo Misilmeri-Aspra 6-0

Seconda vittoria consecutiva per la Don Carlo Misilmeri che batte 6-0 l'Aspra al Giovanni Aloisio. Un autogol apre le danze, poi reti di Matera, Bertoglio, Espasa, Pavisich e Pellegrino.

Fulgatore-Accademia Trapani 2-1

Geraci-Casteldaccia 5-0

Padroni di casa subito in vantaggio, dopo cinque minuti grazie a Guadagnoli. Fernandes segna al 35', poi nella ripresa la doppietta di Guadagnoli per il 3-0. Bressan e ancora Fernandes chiudono definitivamente i conti per il pokerissimo del Geraci.

Mazara 46-Marineo 2-1

Il Marineo cade in trasferta, pur giocando una buona gara. Licata e Lo Cascio a segno per il Mazara 46, di Puccio la rete dell'Oratorio S. Ciro e S. Giorgio.

Nissa-Mazara 5-0

La classifica

Nissa 40

Pro Favara 34

Mazara 46 33

Castellammare Calcio 22

Supergiovane Castelbuono 21

Unitas Sciacca 19

Athletic Club Palermo 19

Geraci 18

Folgore Castelvetrano 16

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 16

Accademia Trapani 15

Don Carlo Misilmeri 15

Casteldaccia 14

Fulgatore 9

Mazara 8

Aspra 7