Eccellenza girone A, 29esima giornata: i risultati e la classifica aggiornata

Penultima giornata di campionato in Eccellenza, girone A: la Pro Favara batte l'Unitas Sciacca, in rimonta, al Gurrera con un netto 4-1. L’Aspra pareggia 2-2 in casa col Misilmeri e continua a sperare nei playout, anche grazie alla sconfitta casalinga del Mazara contro la Nissa. L’Athletic Club Palermo perde fuori casa, contro la Supergiovane Castelbuono. Il Marineo batte 4-2 il Mazara 46, pari senza reti tra Casteldaccia e Geraci.

Di seguito, nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Accademia Trapani-Fulgatore 1-1

Aspra-Don Carlo Misilmeri 2-2

La Don Carlo passa in vantaggio con un'iniziativa personale di Maltese, abile con un tap-in a portare avanti i suoi dopo l'iniziale respinta del portiere. Nella ripresa l'Aspra pareggia su rigore, con la rete di Barbera. Poco dopo una perla col mancino di Giglio porta sul 2-1 i padroni di casa ma nel finale la Don Carlo agguanta il pari col colpo di testa di Lo Gerfo.

Casteldaccia-Geraci 0-0

Folgore Castelvetrano-Castellammare 1-1

Mazara-Nissa 1-2

Marineo-Mazara 46 4-2

Supergiovane Castelbuono-Athletic Club Palermo 1-0

Finisce 1-0 per i padroni di casa la gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Eccellenza. Per l’Athletic Club Palermo arriva ugualmente la salvezza aritmetica. Decide la rete di Torres al 39’ minuto di gioco.

Unitas Sciacca-Pro Favara 1-4

La Pro Favara batte l’Unitas Sciacca al Gurrera: i gialloblù ribaltano lo svantaggio iniziale segnando 4 reti. I padroni di casa si portano in vantaggio con Iraci al 46’. La formazione di Catalano, però, non si scompone e continua ad attaccare alla ricerca del pari. La rete che ristabilisce l’equilibrio arriva al 55’ e porta la firma di Vito Lupo. Un gran gol di Calogero La Piana porta in vantaggio la Pro Favara, Lucarelli cala il tris all’83’. Nel recupero, poi, spazio anche per la doppietta personale di Vito Lupo e il conseguente poker gialloblù.

La classifica

Nissa 80

Pro Favara 71

Mazara 46 51

Castellammare 46

Unitas Sciacca 44

Supergiovane Castelbuono 44

Don Carlo Misilmeri 39

Athletic Club Palermo 35

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 35

Folgore Castelvetrano 33

Geraci 33

Accademia Trapani 31

Casteldaccia 29

Fulgatore 22

Aspra 20

Mazara 20