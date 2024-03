Eccellenza girone A, 25esima giornata: i risultati e la classifica aggiornata

Nella 25esima giornata del girone A di Eccellenza la Pro Favara continua ad inseguire la Nissa, vittoriosa ieri 3-0 contro il Castellammare. Negli anticipi di ieri l'Athletic Club Palermo ko in casa contro l'Accademia Trapani, l'Aspra perde in casa contro l'Unitas Sciacca. Oggi pomeriggio bel colpo esterno del Casteldaccia a Marineo, successo prezioso per la classifica dei granata. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Aspra-Unitas Sciacca 2-4 giocata ieri

Altro colpo esterno per l'Unitas Sciacca, il quinto della stagione. A Bagheria, contro l'Aspra, nell'anticipo della 25esima giornata, i neroverdi hanno vinto 4-2 fornendo ancora una prova autorevole lontano dalle mura amiche. Contro un avversario che aveva bisogno di conquistare punti per alimentare le speranze salvezza e che affrontava dunque il match con tanta determinazione, Di Mercurio e compagni hanno subito smorzato le velleità degli avversari. Manovre avvolgenti e rapide per i neroverdi, in vantaggio dopo 17 minuti grazie ad un'autorete di Piscopo che ha tentato disperatamente di deviare una bella conclusione di Di Mercurio. Al 26' il raddoppio di Concialdi su rigore dopo un fallo netto in area su Niosi. L'Aspra a quel punto ha provato a reagire, ma la difesa saccense ha retto, anche grazie a due buone parate di Grotta. Si va negli spogliatori sul risultato di 0-2. Arrembante anche il rientro in campo dei neroverdi, ancora in gol per la terza volta con Niosi dopo soli due minuti e poi con Seckan in contropiede al 52'. Sul risultato di 0-4, c'è stata una flessione saccense che ha permesso ai padroni di casa di ritrovare coraggio e accorciare le distanze con una doppietta di Barbera. Parte finale del confronto nervosa e con poco spettacolo, l'Aspra ha tentato di riaprire la partita, lo Sciacca si è chiuso bene ed ha provato a pungere in contropiede. Finale 2-4, per l'Unitas è la terza vittoria consecutiva in campionato.

Athletic Club Palermo-Accademia Trapani 0-2 giocata ieri

Due episodi costano caro all'Athletic Club Palermo, ko nella 25esima giornata del campionato di Eccellenza girone A contro l'Accademia Trapani. Al Favazza di Terrasini finisce 2-0 per i trapanesi con i gol di Cammareri e Tempesta nell'ultimo quarto d'ora di gara. Una partita di grande equilibrio e lotta alla pari, soprattutto nel primo tempo. Parte meglio l'Accademia Trapani, ma poi l'Athletic si rende pericoloso due volte: prima un tiro di Mustacciolo, poi un colpo di testa di Giuliano. In entrambi i casa la palla termine alta. L'Accademia ha la sua chance migliore al 37° minuto con il colpo di testa di Nolfo su cross dalla destra: Russo accompagna la sfera fuori. Prima dell'intervallo l'Athletic trova il gol del virtuale 1-0 con Camara, ma l'arbitro annulla per fuorigioco del centrocampista nerorosa. Ritmi più bassi nel secondo tempo. L'Accademia ci prova con Tempesta su punizione, l'Athletic risponde con un colpo di tacco di Manfrè su calcio d'angolo, respinto sulla linea da Mistretta. L'episodio che cambia la partita è al 69° minuto: cross dalla destra di Cammareri che diventa un tiro, indeciso Russo che non blocca la sfera che lentamente entra in porta. I ragazzi di mister Cipolla provano a reagire, ma le occasioni più pericolose le costruisce l'Accademia Trapani che chiude i conti al 95' con il rigore guadagnato da Anteri - dopo un'indecisione tra Russo e Graci - e trasformato da Tempesta.

Castellammare-Nissa 0-3 giocata ieri

Folgore Castelvetrano-Mazara 46 1-3

Fulgatore Don Carlo Misilmeri 0-3

Matera, un autogol e la rete di Federico regalano tre punti preziosi alla Don Carlo Misilmeri. Biancorossi autori di un'ottima prestazione, manovra offensiva avvolgente e corale.

Mazara-Pro Favara 0-4

La Pro Favara batte 4-0 il Mazara in trasferta, esprimendo un buon calcio e ottime trame offensive. La formazione di Catalano archivia la pratica contro il fanalino di coda del campionato grazie a tre reti nella ripresa, dopo il vantaggio allo scadere del primo tempo firmato da Caternicchia. Balistreri raddoppia al 48', Ficarrotta firma il tris al 64'. Al 77' Lucarelli cala il poker e chiude definitivamente i conti.

Marineo-Casteldaccia 0-2

Due gol al Marineo, terzo risultato utile e consecutivo e zona salvezza diretta distante due punti per il Casteldaccia. Al quarto d’ora Sendin sfodera un grande intervento sulla giocata potenzialmente vincente di Monti, servito da una trivela di Mazzamuto. Ancora l’estremo difensore argentino a rendersi protagonista di una parata sul tiro da fuori dell’ex Matteo Bisogno. La prima frazione di gioco si chiude con il colpo di testa di Prestigiacomo, arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bah. Salvataggio provvidenziale di Maggio sulla linea. Ripresa che vede un Marineo leggermente più pericoloso: colpo di testa di Sanè Damè su cross di Zerillo e miracolo di Marra, che salva la porta in due tempi. Poi il match assume le tinte granata.La sfida si sblocca grazie al cross dalla destra di Bisogno, che permette il colpo di testa di Monti, finito inizialmente sul palo. Decisiva la ribattuta del numero nove granata, più lesto di tutti a mettere il pallone in fondo al sacco.La reazione dei ragazzi di Vigneri viene domata dal Casteldaccia, capace di raddoppiare il parziale dal dischetto. Bravo Sferruzza a conquistare il rigore (causando l’espulsione di Lo Porto) ed a trasformarlo.

Castelbuono-Geraci 0-0

La classifica

Nissa 68

Pro Favara 61

Mazara 46 45

Castellammare 42

Supergiovane Castelbuono 38

Unitas Sciacca 37

Don Carlo Misilmeri 32

Folgore Castelvetrano 31

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 31

Athletic Club Palermo 28

Geraci 27

Accademia Trapani 26

Casteldaccia 25

Fulgatore 21

Aspra 18

Mazara 16