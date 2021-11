Focolaio di casi Covid per l'Enna: rinviata la sfida contro il Canicattì

Pausa forzata per il Canicattì che questa settimana non potrà disputare la sfida in programma originariamente domani contro l'Enna in trasferta al Gaeta, per quello che potenzialmente era uno scontro diretto per l'alta classifica.

La partita è stata infatti rinviata a data da destinarsi a causa del focolaio Covid sviluppatosi nel gruppo squadra dei gialloverdi all'interno del quale sono stati riscontrati diversi positivi. Per la squadra ennese arriva dunque il terzo match da recuperare dopo quelli rinviati in precedenza contro Castellammare e Monreale a causa della nebbia.