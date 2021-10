Eccellenza, super Gueye trascina il Canicattì alla vittoria contro il Cus

Torna alla vittoria il Canicattì che al campo sportivo universitario di Palermo riesce a piegare le resistenze del Cus vincendo 2-0 al termine di una partita nella quale gli ospiti hanno venduto cara la pelle in cui non sono mancate le emozioni. I biancorossi si lasciano così alle spalle la battuta d'arresto contro il Castellammare.

I biancorossi partono subito forte alla ricerca del gol del vantaggio andandoci vicinissimo all'11 con un colpo di testa di Iraci che prende la traversa. Proprio Iraci sarà ancora protagonista, suo malgrado nelle successive grandi occasioni del Canicattì. Il capitano biancorosso al 35' si guadagna un penalty, sul quale viene ipnotizzato da Mortillaro: sulla ribattuta l'arbitro fischia un nuovo fallo su di lui, che si ripresenta dal dischetto trovando ancora una volta l'opposizione del portiere cussino.

L’uno-due all’incontrario rischia di essere una mazzata sia per il capitano che per la squadra ma nel secondo tempo il Canicattì si ricompatta e ricomincia a fare gioco. Al 57’ su iniziativa di Iezzi, David Gueye interrompe il sortilegio battendo Mortillaro da posizione ravvicinata. La squadra di Bonfatto si getta a testa bassa alla ricerca del raddoppio: Iraci, che poco prima aveva centrato un palo confermando l’infelicità della sua giornata sotto porta, riesce a servire ancora una volta Gueye che al 68’ chiude definitivamente i giochi. Da quel momento in poi è tutta discesa per la squadra biancorossa col Cus che tolto un tiro di Di Paola nel finale non si fa praticamente mai vedere dalle parti di Harusha.

Il Canicattì torna dunque al successo salendo a quota 13 punti e portandosi provvisoriamente in vetta alla classifica in attesa delle partite di domani pomeriggio.