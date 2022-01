Colpo in attacco del Casteltermini: preso l'ex Akragas Corrado Montalbano

Senza dubbio un'acquisto importante quello messo a segno dal Casteltermini, che per la corsa alla salvezza da adesso potrà contare su un'arma di spessore in più. La società granata, che nei giorni scorsi aveva annunciato nuovi innesti in arrivo, ha infatti ingaggiato il fantasista esterno 31enne Corrado Montalbano, veterano del calcio siciliano e agrigentino.

Montalbano arriva alla corte di mister Mariano Cordaro dopo la breve esperienza all'Akragas, conclusasi poco più di un mese fa con lo svincolo dalla società biancazzurra. Un'acquisto importante che fa crescere la qualità offensiva del Casteltermini che ne ha annunciato l'arrivo in una nota" La Società granata comunica di aver perfezionato l’ingaggio del fantasista Corrado Montalbano, classe 1990 attaccante esterno all'occorrenza centrocampista - su legge -in arrivo dall'Akragas. È un lusso per la categoria, un giocatore di prestigioso livello tecnico che va a rafforzare l’organico a disposizione di mister Mariano Cordaro. L’operazione “Corrado Montalbano” è stata portata a compimento dal Presidente Sanvito, dal Dottore Pellitteri, dal DS Messinese e soprattutto grazie all'intermediazione di Antonino Riolo. Il neo giocatore del Casteltermini è cresciuto negli allievi nazionali della Pistoiese in Serie B e in Serie C1. Ha indossato le maglie del Montevarchi (Serie D), Nissa (Serie D); nel Trapani in Serie D, C2 e C1; nel Ribera in Serie D; in Eccellenza nel Siracusa; nella Leonfortese in Serie D; nella Sancataldese in Eccellenza e Serie D; nel Gela in Serie D; nel Marsala, nel Canicattì e nell'Akragas in Eccellenza. Benvenuto nella famiglia Casteltermini carissimo Corrado!".