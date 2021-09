Eccellenza, a Campofranco il Canicattì si impone sul Monreale per 4-1

In quella che si può considerare la prima partita interna della stagione dopo il match-fantasma di Ravanusa contro il Marsala, il Canicattì si impone contro il Monreale con un netto 4-1.

Al Virciglio di Campofranco i biancorossi passano in vantaggio dopo sette giri di orologio con la rete di Morana, cui segue quattro minuti dopo il rigore trasformato da capitan Iraci. Gli ospiti accorciano le distanze con una bella punizione di Cardinale ma nella ripresa il Canicattì prende il largo: un colpo di testa di Raimondi e una deviazione sotto misura di Gueye fissano il risultato sul 4-1 finale. In virtù di questo successo la squadra di Bonfatto si porta a quota sette punti, al secondo posto virtuale in coabitazione con Castellammare e Mazarese.

Bonfatto: "Felice per la prestazione, abbiamo preparato bene la gara"

Nel post-partita il tecnico dei biancorossi Lillo Bonfatto ha analizzato la prestazione della squadra: "Sono contento -ha affermato -perché sapevamo di affrontare una squadra organizzata, tosta e rognosa. I ragazzi l’hanno preparata bene. Venivamo dall’ottima prestazione contro il Mazara dove non avevamo fatto gol: invece oggi abbiamo segnato tanto e costruito tantissimo. Siamo contenti con lo staff perché i ragazzi hanno iniziato a capire cosa vogliamo da loro".

L'allenatore si è soffermato sulle occasioni prodotte evidenziando i miglioramenti della squadra dopo settimana scorsa: "In primis sono felice che arriviamo tanto volte in porta, vuol dire che la prepariamo bene. A Mazara siamo stati imprecisi però quella ormai è una pagina chiusa: in settimana abbiamo lavorato per colmare il gap e ci siamo riusciti bene. Dobbiamo continuare su questa strada, possiamo regalare tante soddisfazioni ai tifosi che vogliamo ringraziare perché ci hanno regalato tante soddisfazioni dal primo all’ultimo".