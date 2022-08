Innesto in quota under per il Canicattì: arriva il centrocampista classe 2002 Gabriel Fuschi

Continua la campagna di rafforzamento del Canicattì in vista del prossimo campionato di Serie D. La società biancorossa ha infatti perfezionato l'undicesimo acquisto della sua sessione estiva comunicando ufficialmente l'arrivo del centrocampista classe 2002 Gabriel Fuschi: "L'ASD Canicattì comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive - si legge nel comunicato diramato su FB dalla società - del calciatore Gabriel . Centrocampista classe '02, Gabriel andrà a rinforzare il pacchetto "under" di mister Bonfatto. Precedentemente ha indossato le maglie di Cittanova e Sancataldese in Serie D, fornendo sempre ottime prestazioni. Anche in questo caso, oltre che dal punto di vista atletico, il ragazzo è stato selezionato perché già "Uomo". In bocca al lupo per la nuova stagione, siamo sicuri che ti troverai bene in biancorosso: benvenuto",

Il calciatore palermitano è il settimo arrivo in quota under per la società biancorossa dopo il portiere Amata, il terzino sinistro Russo, i i centrocampisti Bellia, Bozzanga e Mihali e l'esterno offensivo Licciardello. Innesti questi che si aggiungono alle riconferme del gruppo che ha vinto il campionato e ad altri acquisti importanti come l'estremo difensore Scuffia, il mediano Sidibè e l'ala ex Pro Favara Morris Passewe.