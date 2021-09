Sciacca, Geraldi soddisfatto nonostante la sconfitta: "Il risultato ci sta stretto"

Il tecnico neroverde ha elogiato i suoi ragazzi per la prestazione offerta nella sfida persa 3-1 contro l'Akragas all'Esseneto: "Giocato alla pari contro una squadra costruita per stare in alto"

C'è soddisfazione da parte dell'allenatore dello Sciacca Giuseppe Geraldi dopo la partita con l'Akragas. Il tecnico neroverde ha infatti affermato di essere contento per il livello mostrato dalla sua squadra al di là del risultato finale che ha visto prevalere i biancazzurri per 3-1.

Geraldi nel post-partita ha sottolineato la qualità della performance nella sua squadra:"Ottima prestazione. Ce la siamo giocata alla pari -ha affermato - contro una squadra costruita per stare in alto, questo ci deve rendere ottimisti. Nel nostro momento migliore abbiamo preso due contropiedi e due gol. Merito all’Akragas ma la squadra deve essere consapevole che stiamo lavorando bene perché ce la siamo giocata"-.

Il tecnico neroverde ha spiegato che la partita era stata impostata nelle modalità poi viste in campo: "L’avevamo preparata così -ha spiegato - avevamo deciso di concedere determinate cose all’Akragas e sfruttarne altre. I ragazzi sono stati bravi. Non è facile reagire quando prendi gol ad Agrigento e chiudi il primo tempo 1-0: Noi abbiamo reagito e penso che il risultato ci stia troppo stretto"

L'allenatore saccense ha poi spiegato di non porre dei target alla squadra in questo momento: "L’obiettivo nostro è misurarci - ha detto -con gli altri. Oggi abbiamo capito che il livello dell’Akragas non è così lontano dal nostro e questo ci deve confortante. Per una squadra come la nostra non ha senso misurare i nostri obiettivi a inizio campionato: dobbiamo ancora capirlo" Il tecnico ha poi spiegato che le assenze non sono state un fattore: "Non ci penso - ha concluso - chi ha giocato ha fatto bene.