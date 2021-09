L'Akragas pronta al debutto in campionato, Anastasi: "Dobbiamo essere concentrati e cattivi"

In un'intervista ai canali ufficiali dell'Akragas il tecnico Giuseppe Anastasi predica calma e attenzione in vista del debutto in campionato in casa contro lo Sciacca.

Anastasi ha spiegato quelle che sono le sue sensazioni in merito alla partita: "Sarà una sfida equilibrata. Dobbiamo restare coi piedi per terra. Non siamo la corazzata del campionato ma una squadra che deve fare un ottimo campionato per arrivare a dicembre a tirare le somme e capire a che punto è".

Il tecnico biancazzurro ha poi elogiato gli avversari di giornata riconoscendone lo spessore tecnico: "Lo Sciacca è una squadra temibile costruita per fare un campionato importante Va presa con grande umiltà: dobbiamo cambiare l’atteggiamento rispetto alla gara di Coppa Italia".

L'allenatore dell'Akragas ha spiegato di non aver adottato strategie particolari in vista della partita: L’abbiamo preparata come sempre. Siamo una squadra consapevole dei nostri mezzi, che sa che per arrivare all’obiettivo deve fare sacrifici importanti".

Anastasi ha poi parlato dello stato d'animo dei suoi giocatori: "Arriviamo carichi ma equilibrati: la troppa carica potrebbe avere effetti contrari. Siamo consapevoli di affrontare una squadra chiamata a fare bene".

In merito a cosa potrà essere determinante il tecnico biancazzurro non si è sbilanciato: "La differenza la dirà il campo. Noi dobbiamo andare lì concentrati con la testa della grande squadra. Alle volte le partite non si vincono di fioretto ma con la spada. Dobbiamo essere cattivi e aggressivi".

Anastasi ha infine speso parole d'elogio per i tifosi ringraziando per il sostegno: "Io in questo breve lasso di tempo ho visto che la gente è legata alla squadra. Ringrazio tuti i tifosi venuti a Casteltermini. Sono orgoglioso della nostra tifoseria".