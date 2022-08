Akragas, Dalloro si presenta: "Convinto dagli obiettivi della società, voglio portare la squadra in alto"

Il giovane centrocampista argentino Emiliano Dalloro è uno dei nuovi volti di un'Akragas che quest'anno scende in campo con l'obiettivo di imporre la propria supremazia nel girone A di Eccellenza. Sui canali ufficiali della società l'ex giocatore del ReggioMediterranea ha parlato del suo impatto con la nuova realtà e degli obiettivi stagionali.

In prima battuta Dalloro ha spiegato cosa lo ha spinto a scegliere i colori biancazzurri: "Arrivo dall'Eccellenza calabrese dove abbiamo fatto un bel campionato - ha raccontato - ma adesso sono con la testa qui: sono stato chiamato dall'Akragas e ho scelto subito questa società perché dall'inizio mi hanno detto i loro obiettivi e ho capito che dovevo venire qui. Sono felice di essere in questo gruppo e in questa squadra".

Il calciatore argentino ha poi descritto le sue caratteristiche: "Sono un centrocampista che fa entrambe le fasi - ha spiegato - mi piace arrivare nell'area avversaria, il mio gioco è molto fisico e mi piace correre. Darò il meglio per la squadra". In chiusura Dalloro ha parlato del suo impatto con la nuova realtà e dei suoi obiettivi personali: "I primi giorni sono stati buoni -ha concluso - un po' duri perché ci stiamo allenando tanto ma è normale perché siamo in ritiro: dobbiamo dare il massimo sempre per raggiungere il nostro obiettivo. Il mio obiettivo personale è prima di tutto aiutare la squadra ad arrivare più in alto possibile: se poi riesco a fare bene ogni gara giocando più partite possibili è ancora meglio".