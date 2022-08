Akragas, parola a Barrera: "Qui per la tifoseria e per la città, vogliamo arrivare presto in alto"

Dopo essere stato con tre reti in due partite mattatore assoluto per il Martina Franca nella doppia finale playoff contro l'Akragas il forte difensore Juan Manuel Barrera è approdato proprio ad Agrigento, dove si candida per un ruolo da protagonista al centro della retroguardia. Lo stopper akragantino ha espresso sui canali ufficiali della società le sue sensazioni su questa nuova avventura.

In prima battuta Barrera ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a scegliere l'esperienza in biancazzurro: "La scelta è nata dalla dirigenza e anche dal mister che mi hanno mostrato il loro interesse - ha affermato - la bilancia si è inclinata verso l'Akragas perché ho visto la tifoseria, il campo, una città bellissima. Ho detto subito sì"

Il difensore argentino ha poi parlato dell'ambiente squadra e degli obiettivi stagionali: "Il gruppo è abbastanza forte - ha spiegato - si unisce durante gli allenamenti, ci sono tanti ragazzi giovani che stiamo guidando nel gruppo con i giocatori più esperti. Stiamo facendo una bella preparazione. L'obiettivo della squadra è sempre uno solo: arrivare più in alto possibile e al più presto al primo posto".

In chiusura Barrera descrive le sue caratteristiche e fa un appello al pubblico akragantino: "Sono un giocatore agguerrito - ha spiegato - mi piace saltare di testa, cerco di trasmettere grinta ai miei giocatori. So difendermi anche con la palla cercando i compagni con passaggi filtranti. Ai tifosi dico di venire allo stadio - ha concluso - vedranno una squadra che da il tutto per tutto perché la maglia dell'Akragas va sudata".