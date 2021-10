L’Akragas batte in trasferta il Monreale e vola in vetta alla classifica

Vittoria di importanza capitale per l’Akragas che nel recupero contro il Monreale disputato al Lo Monaco di Mondello vince per 2-0 al termine di una partita combattuta nella quale la squadra di mister Anastasi è venuta fuori alla distanza, conquistando la vittoria con merito.

Nel primo tempo tra le due compagini è il Monreale che inizialmente tiene il pallino del gioco, senza però produrre grandi pericoli se non una conclusione di Namio da posizione defilata al 7’ di poco a lato. L’Akragas cresce però con il passare dei minuti cominciando a guadagnare progressivamente metri di campo. Un primo brivido arriva verso la mezz’ora di gioco quando Esposito salva un pallone diretto in porta una conclusione di Piyuka deviata da Silvano.

Nella ripresa i biancazzurri conquistano definitivamente la supremazia territoriale e riescono a trovare il vantaggio. Su un tiro da fuori di Leonardi, la respinta di Ingrassia non è impeccabile: sulla palla si avventa Piyuka che da due passi realizza l’1-0. Il Monreale subisce il contraccolpo psicologico del gol subito con l’Akragas che al contrario presidia stabilmente la metà campo degli avversari alla ricerca del raddoppio. Il gol del definitivo 2-0 arriva al 70’: su una punizione calciata da Piyuka, la palla, che aveva molto probabilmente superato la linea dopo aver colpito la traversa, viene comunque ribadita in rete da La Vardera.

Dopo il secondo gol l’Akragas gestisce la partita senza particolari patemi fino al fischio finale dell’arbitro. In virtù di questo successo i biancazzurri salgono per la prima volta in stagione in vetta alla classifica del girone A di Eccellenza, a quota 13 punti in coabitazione con Mazarese e Canicattì.