Akragas, nuovo acquisto in porta: ingaggiato Franco Dome

Nuovo rinforzo in casa Akragas. La società agrigentina ha infatti annunciato di aver perfezionato il tesseramento del portiere argentino Franco Dome.

Classe 1997 Dome è cresciuto calcisticamente nell’Independiente di Buenos Aires. Per tre stagioni ha indossato la maglia dell’Atletico Paranà prima di trasferirsi in Italia al Torino. In questa stagione Dome ha effettuato la preparazione con la Dolce Onorio Marsala prima di firmare per l'Akragas.

Dome che va a completare assieme a Di Carlo il comparto dei portieri è già a disposizione di mister Giuseppe Anastasi.