L'Akragas rinforza il comparto degli under: preso il centrocampista Luca Liguori

Un altro acquisto nel giro di poche ore per l'Akragas, i cui sforzi in questa sessione di mercato sono al momento orientati sugli Under. Dopo l'arrivo di Scannella in sostituzione del partente Dome, la società biancazzurra ha perfezionato l'arrivo del centrocampista classe 2004 Luca Liguori, che colma il vuoto lasciato dal trasferimento di Giuffrida in direzione Favara.

Proveniente dal Castrovillari, compagine impegnata in Serie D, Liguori è originario proprio del comune calabarese ed è cresciuto nel settore giovanile del Cosenza prima dell'approdo a a Sassuolo dopo. Il calciatore oggi pomeriggio ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra.