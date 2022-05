Finisce il sogno della Pro Favara: Misilmeri vince 3-0 e vola in finale contro l'Akragas

Si ferma alla prima stazione il sogno della Pro Favara che nella semifinale playoff è costretta a cedere il passo alla Don Carlo Misilmeri: i gialloblù non riescono nell'impresa di espugnare il Giovanni Aloisio finendo col perdere 3-0, un risultato apparso troppo severo rispetto a quanto raccontato dal match. Alla finale playoff contro l'Akragas, in programma domenica prossima all'Esseneto vanno dunque i biancorossi.

I padroni di casa sono riusciti a sbloccare la partita al 36' grazie ad un rigore trasformato da Di Giuseppe. La Pro Favara dopo lo svantaggio ha provato con tutte le sue forze a cercare la rimonta trovando però sulla sua strada Zummo bravo a fermare prima Bamba sul finale del primo tempo e poi Gambino e Benivegna. La squadra di mister Utro riesce nella ripresa ad allargare il passivo prima con Cardinale al 67' e poi con Lucera andato a segno con un tiro da quaranta metri.

Per la squadra di Tudisco si chiude dunque in modo amaro una stagione che resta comunque più che positiva, nella quale la Pro Favara dopo un inizio difficile ha vissuto un percorso in crescendo che l'ha portata ad essere una delle squadre più forti del girone A di Eccellenza.