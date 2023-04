Don Carlo Misilmeri-Akragas, al via la vendita dei biglietti per il settore ospiti al costo di 12 euro

L'Akragas rende noto che da oggi, giovedi 6 aprile, saranno in vendita i biglietti del settore ospiti per la partita sul campo del Misilmeri di sabato 8 aprile, con inizio alle ore 16, valida per la penultima giornata del campionato di Eccellenza, girone A.

Ai tifosi biancazzurri sono stati riservati 300 biglietti. È possibile acquistare il biglietto in qualsiasi momento, tutti i giorni, fino all'inizio della partita, semplicemente collegandosi online sul sito vivaticket.

Sarà possibile acquistare il biglietto anche presso l'agenzia TOURIST SERVICE (ex Box Office di Agrigento)

INDIRIZZO: Via Imera, 27 Agrigento

TELEFONO: +39 0922 20500

EMAIL: info@touristservice.org

ORARI: Lun-Ven: 08.00/13.30 15.30/20.00

Sab: 08.00/13.30

Il prezzo unico del biglietto valido per il settore ospiti è di 12 euro, più i costi di prevendita.

La società biancazzurra invita la tifoseria akragantina ad acquistare il biglietto in prevendita e a non recarsi a Misilmeri sprovvisti del tagliando.