Domenica il derby siciliano Akragas-Ragusa: info biglietti e inizio prevendita

L'Akragas comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla partita contro il Ragusa, in programma domenica 21 gennaio, alle ore 15, allo stadio Esseneto di Agrigento, valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone I.

I biglietti potranno essere acquistati presso:

• Segreteria Stadio Esseneto

• Bar Genova a Fontanelle

• Tipografia Maira via Callicratide Agrigento

• Edicola Porta di Ponte in via Atenea

I prezzi dei tagliandi sono i seguenti:

Tribuna centrale 15 euro

Tribuna VIP 20 euro

Curva Sud 7 euro

Gradinata 12 euro (settore riservato esclusivamente ai tifosi ospiti)

Curva Sud donne ridotto 5 euro

Bambini fino a 12 anni gratis.

Domenica 21 gennaio il botteghino dello stadio Esseneto sarà aperto dalle ore 10:30.