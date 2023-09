Domani per l’Akragas la trasferta contro la Gioiese, Coppa: “Vogliamo riscattarci subito”

Domani pomeriggio l'Akragas sarà impegnata in trasferta, sul neutro di Palmi, contro la Gioiese. Marco Coppa, tecnico biancazzurro, ha parlato alla vigilia della gara, chiedendo ai suoi un cambio di rotta dopo l'amaro esordio contro il Licata.

"Dovremo essere bravi a reagire - ha detto Coppa - e vogliamo farlo subito. Servirà umiltà, dovremo essere una squadra operaia per cercare di riscatrarci dopo il derby perso alla prima. Anche loro sono una neopromossa, pertanto troveremo entusiasmo. Noi non siamo al completo, quindi non sarà semplice: non vorrei che qualcuno pensasse ad una partita facile. Anzi, credo che ci siano diverse insidie nascoste nel match, loro corrono molto e fanno proprio della corsa il loro punto di forza. Lo spogliatoio ha assorbito bene il ko contro il Licata, siamo dei professionisti e sappiamo a cosa andiamo incontro quando si perde. Dobbiamo soltanto lavorare bene durante la settimana - ha concluso l'allenatore - mettere in campo la domenica i frutti del nostro impegno quotidiano".