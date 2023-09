Domani il derby Akragas-Licata, Coppa carica i suoi: "Non è una sfida uguale alle altre, dovremo avere fame e passione"

"Sarebbe falso dire che è una partita come tutte le altre: il derby qui è vissuto in maniera particolare, ogni giorno di questa settimana di preparazione è stato vissuto con grande intensità".

Queste le parole di Marco Coppa, allenatore dell'Akragas, alla vigilia del derby contro il Licata che aprirà la stagione in serie D dei biancazzurri.

"Arrivamo bene a questa partita, affrontiamo un avversario forte allenato da un grande tecnico, molto preparato. Dobbiamo stare sul pezzo con la testa, soprattutto quando siamo fuori dal terreno di gioco. Serve viverla come tutte le altre pur sapendo che il derby è il derby. E' una partita speciale, probabilmente impronosticabile: dovremo combinare un mix di fattori per cercare di ottenere il massimo. Attenzione, grinta, concentrazione, passione e fame: non c'è passione senza fame, noi dovremo avere quella giusta. L'approccio al match farà la differenza sicuramente - ha precisato Coppa - i primi dieci minuti di gioco secondo me sono sempre determinanti, in ogni partita. Questo dipenderà tanto da me ma anche dai ragazzi, che comunque vedo pronti. I giocatori vogliono fare un bel regalo alla piazza - ha concluso il tecnico - da tanti anni non era possibile assistere a questa festa: speriamo sia una splendida giornata di sport con un epilogo positivo per i nostri colori dal punto di vista calcistico".