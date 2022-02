Eccellenza: la Pro Favara vince il derby contro Sciacca e si avvicina alla zona play-off

Il derby agrigentino va alla Pro Favara che al Bruccoleri riesce a battere lo Sciacca al termine di una partita tirata che ha visto i gialloblù resistere nel finale a causa della controversa espulsione di Morris Passewè, frutto di uno scambio di persona con il centrocampista King.

I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie al rigore trasformato all'8' di gioco dal solito Morris, al settimo centro stagionale. Al 22' la Pro Favara concede il bis con Bamba che dopo un lancio di King elude in area la marcatura di Salvucci e batte Allegro con un tiro preciso. Sul finale di tempo ancora Morris va vicino al 3-0 con un tiro da posizione defilata, parato da Allegro.

Nella ripresa la Pro Favara continua a rendersi pericolosa andando ancora vicina alla rete con Giuffrida il cui piatto mancino in corsa viene respinto da Allegro. I gialloblù hanno poi diverse occasioni in ripartenza ma sia Morris che Rinoldo non riescono a concretizzarle. Lo Sciacca cresce con il passare dei minuti e dopo aver avuto un'occasione con Santangelo riapre la partita con Pasquale Galluzzo, alla settima marcatura stagionale.

All'85' i gialloblu restano in dieci per la suddetta espulsione di Morris, ammonito due volte, la seconda per proteste dopo scambio di persona con King. In tal senso la società ha spiegato in un comunicato stampa che farà ricorso contro la decisione dell'arbitro, che non ha rettificato il referto, laddove il fantasista liberiano sarà squalificato. Nonostante l'episodio controverso i gialloblù riescono a portare a casa la vittoria e a interrompere la striscia di quattro risultati utili positivi dei neroverdi.

In virtù di questo risultato la Pro Favara sale a quota 28 punti in classifica, ad una lunghezza dalla zona play-off e con una partita da recuperare contro l'Enna che a questo punto si configura come uno scontro diretto per l'alta classifica.