Verso nuove conquiste: Dario Violante ha firmato con il Cosenza calcio

Ha firmato con il Cosenza calcio, categoria under 17. L'agrigentino Dario Violante, classe 2005, atleta cresciuto all'Athena, dopo l'esordio in Eccellenza con l'Akragas, ha firmato - alla presenza del direttore del settore giovaniele Sergio Mezzina - con il Cosenza calcio. Accanto a lui, il procuratore Genny Armani. Un grande traguardo per il giovane agrigentino che un paio d'anni addietro era stato convocato dalla Sampdoria, a Genova, e aveva partecipato - con i colori della Samp e indossando il numero 11 da titolare - al trentaquattresimo memorial Martinelli che si era tenuto a Pisa.

Dario Violante, promettente promessa agrigentina, già in passato, era stato attenzionato da altre squadre quali Hellas Verona, Sassuolo ed anche dalla Juve. Adesso, ha firmato con il Cosenza calcio per la categoria under17. Ma determinazione e caparbietà lo spingeranno ad andare sempre più avanti.