Akragas, Terranova convoca 21 giocatori per la sfida contro il Cus

Dopo la vittoria sul Castellammare l'Akragas torna in campo domani pomeriggio per affrontare a Palermo il Cus, fanalino di coda del girone A di Eccellenza: obiettivo vincere per continuare la striscia di vittorie consecutive, per ora fissata a 4 partite, e arrivare così allo scontro diretto per il secondo posto contro la Don Carlo Misilmeri di domenica prossima ancora davanti in classifica.

In vista della partita il tecnico biancazzurro Nicola Terranova ha convocato 21 giocatori: non saranno della partita l'indisponibile Piyuka e lo squalificato Tuniz. Qui sotto la lista completa:

Portieri: Di Carlo, Harusha

Difensori: Ferrigno, Di Giorgio, Baio, Tarantino, Llama, Cipolla, Yoboua

Centrocampisti: Bellanca, Strano, Maiorano, Lavardera, Finessi, Francesco Taormina, Marra

Attaccanti: Lucas Corner, Leonardi, Prestia, Pavisich, Giovanni Taormina