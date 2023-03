Cus Palermo-Akragas, si gioca domenica alle ore 16: biglietto unico al costo di 10 euro

L'Akragas rende noto che la partita di campionato contro il Cus Palermo si disputerà domenica 26 marzo, alle ore 16, presso il Centro Sportivo Universitario di via Altofonte a Palermo.

Per l'occasione la società palermitana ha indetto la giornata "giallorossonera", pertanto l'ingresso del pubblico in tribuna potrà avvenire dalle ore 15 da via Altofonte, al costo di 10 euro. Ridotto al costo di 5 euro per donne e under 14, se accompagnati da un pagante.