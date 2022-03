L'Akragas cala il tris sul Cus: i biancazzurri consolidano il secondo posto

Quinta vittoria consecutiva per l' Akragas che al Centro Sportivo universitario di Palermo si impone per 3-0 al termine di una partita nel complesso agevolmente controllata dopo un inizio più complicato di quanto suggerisca il risultato.

Nel primo tempo infatti i padroni di casa sono partiti a spron battuto, sfiorando addirittura il vantaggio dopo tre minuti con un colpo di testa di Coglitore sugli sviluppi di un corner. Al 17' i biancazzurri trovano l'affondo vincente con Prestia, che con un tiro cross dalla sinistra trova una parabola che beffa Mortillaro. Quattro minuti dopo il Cus si avvicina al pari con Spataro che a tu per tu perde il tempo per la conclusione. I biancazzurri dopo il pericolo cominciano a macinare occasioni: Mortillaro é prodigioso al 28' con un doppio intervento a chiudere prima su un colpo di testa di Cipolla e poi su un successivo tiro di La Vardera.

Al 41' i biancazzurri raddoppiano: su iniziativa dalla sinistra di uno scatenato Prestia, Pavisich svetta di testa battendo Mortillaro. Nella ripresa l'Akragas mette il punto esclamativo sul match. Al 51' l'arbitro fischia rigore per un fallo di mano di Alioto su cross di La Vardera: dal dischetto Pavisich segna il sesto gol dal suo arrivo in maglia biancazzurra. Dopo il terzo gol la partita si addormenta: all'88' Pavisich da posizione favorevole non riesce a chiudere la tripletta.

In virtù di questo risultato l'Akragas mantiene il secondo posto ad una settimana dalla sfida contro la Don Carlo Misilmeri, domani impegnata contro la Parmonval. I punti in classifica adesso sono 49 e le lunghezze di vantaggio sui biancorossi sono cinque.