Covid, il campionato di Eccellenza riparte il 23 gennaio

Non ci saranno ulteriori rinvii per il campionato di Eccellenza, torneo considerato di interesse nazionale ,che ripartirà come stabilito poche settimane fa domenica prossima. Questa è la decisione presa dalla Lnd Sicilia. Tornano in campo dunque le cinque compagini agrigentine impegnate nel girone A ovvero Akragas, Canicattì, Casteltermini, Sciacca e Pro Favara (alle prese con un focolaio Covid).

Diversa invece la decisione per quanto riguarda i livelli immediatamente inferiori. La Promozione (categoria nella quale militano Kamarat e Raffadali nel girone A) tornerà in campo tra una settimana così come Prima e Seconda Categoria e la Serie C2 di Calcio a 5. La deliberazione è stata fatta con le seguenti ragioni: "Considerata la volontà -si legge - espressa per le vie brevi, a seguito di interpello effettuato dagli Uffici del Comitato Regionale -si legge nel comunicato -da parte delle Società dei Campionati di Promozione, di Prima Categoria, di Seconda Categoria, di Calcio a 5 Serie C2, di scivolare al 29/30 gennaio 2022 la ripresa degli stessi, tenendo conto della circostanza che i Gironi dei sopra richiamati Campionati hanno un numero di squadre che consente di potere concedere lo slittamento e di avere una ulteriore settimana per adeguarsi a quanto previsto dal DL del 30 dicembre 2021, n. 229, che prevede l’uso obbligatorio del Super Green Pass per svolgere attività sportiva".

I campionati provinciali per la stessa ragione riprenderanno invece tra due settimane.