Licata: rinviata per Covid la sfida casalinga contro il Cittanova

La partita tra Licata e Cittanova, in programma originariamente domani pomeriggio al Dino Liotta alle 15 è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle positività riscontrate nel gruppo squadra gialloblù, decima forza del girone I della Serie D. La decisione è stata presa dalla Lnd a seguito della richiesta del Licata, che ha reso nota la circostanza in un comunicato ufficiale.

"Il Licata Calcio comunica che è stato ufficializzato dalla LND - si legge - il rinvio della gara di domani tra Licata Calcio e Cittanova Calcio a seguito della nostra richiesta motivata dalla presenza di diverse positività al Covid-19 nel gruppo squadra. Si comunica, altresì, che la gara non è stata contestualmente calendarizzata e sarà riprogrammata con successivo provvedimento da parte della Lega".

Per la squadra di mister Romano si tratta del secondo rinvio dovuto al coronavirus in dieci giorni. In precedenza infatti era stata rinviata, stavolta per un cluster che ha colpito la squadra avversaria, la partita contro il Giarre, recupero della 19 giornata, che per omologa ragione era stata rinviata già a gennaio. Il Licata così ha dunque due partite da recuperare.